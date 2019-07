Anticipazioni Beautiful: ecco cosa accadrà dal 15 al 19 luglio

Con l’arrivo dell’estate la soap Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì ad ora di pranzo.

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Anticipazioni lunedì 15 luglio

La puntata si apre in azienda, alla Forrester Creation. Qui Emma è felice che Xander non abbia insistito sulla storia del fidanzamento perché la ragazza non vuole affrettare le cose ma prova comunque qualcosa per Xander. Il ragazzo abbraccia Emma ma nel frattempo non può fare a meno di pensare alle cose che gli ha detto Zoe quando lo ha baciato prendendolo alla sprovvista.

Anticipazioni martedì 16 luglio

Questa puntata sarà per lo più concentrata sulla faccenda di katie che vuole togliere a Bill la custodia del figlio Will dal momento che il magnate non è un padre presente e il bambino sembra risentirne molto. Brooke allova va a trovare proprio la donna e le chiede di fermarsi con la causa contro Bill.

Anticipazioni mercoledì 17 luglio

Purtroppo Brooke non è riuscita a convincere Katie a sospendere la causa di Bill sulla custodia di Will. La donna si reca allora dal magnate per dirglelo e, improvvisamente Billa la bacia. La donna gli promette che cercherà di aiutarlo in ogni modo.

Anticipazioni giovedì 18 luglio

In questa puntata Justin si arrabbia con Bill. Il magnate ha infatti baciato Brooke dopo che gli ha detto che non è riuscita a convinvere Katie sulla custodia del figlio e ora Justin teme che la donna possa andare da Katie e dirle che Bill l’ha baciata.

Anticipazioni venerdì 19 luglio

In questa puntata tutti sono felici di aver ricevuto la notizia che Katie e Thorne si sono fidanzati. Tutti sono felici tranne che Brooke: la donna pensa infatti che sia solo un piano di Katie per vincere la causa contro Bill ed ottenere così la custodia esclusiva del bambino.