Anticipazioni Beautiful di oggi sabato 2 marzo: perché Wyatt mente?

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Riassunto Beautiful venerdì 1 marzo

La scoperta che Bill ha nuovamente ingannato i suoi figli ha mandato su tutte le furie Wyatt. Lo Spencer ha origliato per caso la conversazione tra Justin e Bill e ha così scoperto che suo padre non hai mai intessuto una relazione con Steffy. Profondamente in colpa per aver rovinato (inconsapevolmente) il matrimonio della Forrester, il giovane Spencer si è subito mosso per rivelare al fratello la verità ma Katie è riuscita a fermarlo.

La Logan è infatti convinta che Hope sia la donna giusta per Liam e ha dunque chiesto al ragazzo di non rovinare tutto, correndo dal fratello. Wyatt è però molto combattuto. Sa che la sua compagna potrebbe avere ragione ma è comunque preoccupato che questa non sia la soluzione migliore per il bene della sua famiglia.

Anticipazione Beautiful sabato 2 marzo

Wyatt non trova il coraggio per rivelare al fratello quanto ha scoperto e Katie l’ha convinto a mentire per non guastare la felicità ritrovata di Liam con Hope. La Logan ha infatti fatto capire al compagno che sua nipote potrebbe essere la donna giusta per far felice il suo fratello maggiore e che rivelare l’inganno di Bill porterebbe solo alla sofferenza di tutta la loro famiglia. Wyatt confida inoltre a Katie che Bill lo ha ricattato: il magnate ha cercato di comprare il silenzio del figlio offrendogli la sua lussuosa Ferrari. Per la Logan questo atteggiamento dello Spencer senior non è certo una novità. Non si lascia quindi stupire dal racconto del ragazzo e lo prega di continuare a mantere il segreto, lasciando che Liam ritrovi la felicità sposando Hope.