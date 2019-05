Anticipazioni Beautiful di oggi martedì 28 maggio: Ridge contento per Steffy

Ieri abbiamo visto Steffy comunicare la sua decisione al padre di lasciare perdere per sempre Liam ma cosa succederà oggi durante una nuova puntata di Beautiful, la soap americana più famosa e longeva di sempre?

La soap americana che va in onda ad ora di pranzo da più di vent’anni su Canale 5 dal momento che è la più longeva e seguita al mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di quella di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della complicatissima e intrigante trama della soap.

Riassunto Beautiful lunedì 27 maggio

Durante la puntata di ieri Steffy ha assistito di nascosto alla scena in cui Hope ha deciso di indossare il suo vecchio anello di fidanzamento che le aveva regalato Liam. La ragazza va da suo padre Ridge e gli racconta della decisione che ha appena preso riguardo la sua storia d’amore. Il padre ha paura che la figlia non abbia preso la decisione giusta e che abbia rinunciato al vero amore. Tra due protagonisti della soap scappa un bacio! Per scoprire chi sono non ci resta che guardare la puntata di oggi.

Anticipazione Beautiful martedì 28 maggio

Steffy ha parlato con Liam e gli ha rivelato che si metterà da parte e non contrasterà il suo amore per Hope anche se continua ad amarlo e con lui ha anche una figlia, la piccola Kelly. Ad essere particolarmente soddisfatto della decisione di Steffy è suo padre Ridge che, intanto, si concede anche un momento di svago con Brooke, felice che presto la figlia sposerà Liam. Wyatt si scontra con Thorne e Katie che gli chiedono se Bill ha deciso di acconsentire alla sua storia d’amore con Katie. Per gli altri dettagli non dobbiamo fare altro che guardare la puntata di oggi!