Anticipazioni Beautiful di oggi lunedì 15 luglio: le parole di Zoe

Nella puntata precedente abbiamo visto che non c’è davvero nessun segno di pace tra Steffy e Hope. Da quando Ridge ha infatti preferito la linea di Steffy tra le due ragazze è oramai guerra aperta.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di quella di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della complicatissima e intrigante trama della soap.

Riassunto Beautiful venerdì 12 luglio

Mentre oramai è guerra aperta tra Hope e Steffy, Xander invece chiede ad Emma se vuole trascorrere un pomeriggio con lui ma Emma rifiuta. Ad approfittare del rifiuto di Emma e Zoe che tenta il tutto e per tutto e bacia Xander.

Anticipazione Beautiful lunedì 15 luglio

La puntata si apre in azienda, alla Forrester Creation. Qui Emma è felice che Xander non abbia insistito sulla storia del fidanzamento perché la ragazza non vuole affrettare le cose ma prova comunque qualcosa per Xander. Il ragazzo abbraccia Emma ma nel frattempo non può fare a meno di pensare alle cose che gli ha detto Zoe quando lo ha baciato prendendolo alla sprovvista.