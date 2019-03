Anticipazioni Beautiful di oggi domenica 10 marzo

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Riassunto Beautiful sabato 9 marzo

Finalmente è arrivato il grande giorno delle nozze. Hope è felicissima di coronare il suo sogno d’amore mentre il testimone dello sposo è molto nervoso. Wyatt è pentito per aver mentito al fratello e ora ha deciso di dire tutta la verità. Quando il celebrante chiede se c’è un motivo per fermare le nozze lo Spencer si fa avanti e chiede a Liam di parlare in privato. I due fratelli si trovano così in una stanza, soli, e il più giovane rivela che Bill ha ingannato tutti, facendo credere di aver una relazione con Steffy.

Anticipazione Beautiful domenica 10 marzo

Wyatt ha fermato le nozze per rivelare l’inganno di Bill al fratello. La Logan pensa che la scelta dello Spencer di sposarla è basata su una bugia e capisce di dover annullare le nozze. Brooke cerca di convincere la figlia a proseguire con la cerimonia ma la ragazza è convinta di dover lasciare libero Liam di decidere se stare con lei o tornare con Steffy. Steffy si reca da Liam e lo prega di tornare da lei e dalla loro bambina che sta per nascere, visto che adesso il matrimonio con Hope è saltato e che la bugia di Bill è stata svelata.