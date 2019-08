Annachiara Senatore di Cava de’ Tirreni è Miss Sport Basilica. Andrà alle prefinali di Miss Italia

La bella 19enne di Cava de’ Tirreni Annachiara Senatore è stata eletta Miss Sport Basilica e parteciperà alle prefinali del rinomato concorso italiano di Miss Italia a Mestre.

Annachiara è stata eletta Miss Sport Basilicata nel comune di Abriola, in provincia di Potenza, sul bellissimo belvedere della piazzetta degli innamorati. A porre la corona e la fascia di Miss il primo cittadino del paese Romano Triunfo.

La giovane 19enne di Cava de’ Tirreni è diplomata ballerina di danza classica e moderna ed attualmente si sta preparando per entrare nella scuola degli ufficiali dell’arma dei Carabinieri. Come detto adesso parteciper alle prefinali di Miss Italia che si terranno a Mestre il prossimo 26 agosto insieme ad altre 185 ragazze.

Fra queste, come riporta un comunicato ufficiale di Miss Italia, ci sono già 23 finaliste: sono le miss che hanno vinto il titolo della loro regione (sono 21 poiché Emilia e Romagna sono distinte); le altre sono Miss Venezia e Miss Jesolo, in omaggio alla regione che ospita la manifestazione. Per definire il gruppo delle 80 finaliste che venerdì 6 settembre, a Jesolo, si contenderanno su Raiuno il titolo in possesso di Carlotta Maggiorana, una giuria speciale sceglierà, quindi, 57 candidate tra le miss in gara.

La giornata di giovedì 29 sarà interamente dedicata alla visita delle 80 finaliste, accompagnate da Patrizia Mirigliani, alla città di Venezia. Il clou del programma è fissato alle 15,30 sul palcoscenico del Red Carpet della Mostra del Cinema dove le ragazze sfileranno insieme alla patron del concorso.

Il giorno dopo le miss si trasferiscono a Jesolo e la sera stessa si presentano alla città: una vera e propria parata, con le bandiere delle regioni, un modo per celebrare, con gli 80 anni della manifestazione, la bellezza dei territori e quanto Miss Italia deve ad essi: collaborazione organizzativa, ma soprattutto un grande legame e tanta simpatia, come è dimostrato dalla partecipazione alle selezioni in corso ovunque.

Domenica 1 settembre è la giornata dei titoli nazionali, che saranno assegnati, tra le 80 finaliste, nel teatro Vivaldi di Jesolo.

Non ci resta che augurare “in bocca al lupo” ad Annachiara”!