Anna Valle è uno dei volti più noti del cinema e soprattutto della televisione italiana. Ha interpretato tantissimi personaggi di successo in diversi film e fiction.

Anna Valle: chi è, età, vita privata e curiosità sull’attrice

Anna Valle è nata il 19 giugno del 1975, nasce a Roma ma si trasferisce appena adolescente a Lentini, nella provincia di Siracusa.

Studia al Liceo Classico Gorgia di Lentini e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in Lisistrata di Aristofane.

Concluso il liceo si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza all’UNiversità degli Studi di Catania e intanto aiuta la madre lavorando nel negozio di intimo di sua proprietà.

Secondo il racconto della donna fu proprio lì che Anna venne notata dai promotori, i quali riuscirono a convincere la futura Miss Sicilia solo dopo varie insistenze. Viene eletta Miss Italia nel 1995.

Nello stesso anno partecipa a Miss Universo 1996, e al videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi.

Dai fotoromanzi al successo in tv

Mentre studia recitazione al Teatro blu di Roma viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

Successivamente partecipa ad altre fiction tv come protagonista, tra cui: Turbo, Cuore, Papa Giovanni e Per amore del 2002, Le stagioni del cuore, Callas e Onassis, Fuga per la libertà – L’aviatore e Nebbie e delitti 3. Nel 2005 torna al teatro classico.

Di anno in anno la popolarità di Anna cresce e i ruoli che l’attrice interpreta si fanno via via sempre più colmi di complessità.

La fortuna della fiction italiana all’estero fa sì che sia molto conosciuta in diversi paesi europei, specialmente in Germania, dove nel 2000 ha girato una serie di fantascienza, Aeon – Countdown im All.

Esordisce sul grande schermo con il lungometraggio Le faremo tanto male (1998) di Pino Quartullo, cui seguono nel 2001 Sottovento! di Stefano Vicario, nel 2007 SoloMetro di Marco Cucurnia e nel 2008 Misstake di Filippo Cipriano e Carnera.

Nel 2010 gira la miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda, in cui interpreta una delle tre stiliste Fontana.

Dal 12 ottobre 2011 è su Canale 5 con la fiction Un amore e una vendetta insieme ad Alessandro Preziosi, regia di Raffaele Mertes, riscuotendo successo di ascolti.

Nel 2012 veste i panni di Anna Ferraris, protagonista della fiction RAI Questo nostro amore, riconfermato nel 2014 e nel 2018 in Questo nostro amore 70 e Questo nostro amore 80. Nel 2017 è in TV con la fiction Sorelle, in cui interpreta la protagonista Chiara.

A partire dal 7 gennaio 2019 è in TV come Irene nella fiction La Compagnia del Cigno, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e trasmessa da Rai 1, dove si racconta la storia di sette ragazzi che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Vita privata

Nel 2008 sposa Ulisse Lendaro, produttore vicentino, dal loro amore nascono Ginevra e Leonardo.

Da anni è impegnata nel sociale ed è testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus.