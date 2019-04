Angelo Russo: chi è, età e carriera concorrente di Ballando con le Stelle

E’ uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, parliamo di Angelo Russo.

Si è messo in gioco sin dall’inizio nel programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Angelo Russo è nato il 21 ottobre 1961 a Ragusa da padre siciliano e madre napoletana.

Fin da piccolo mostra le sue grandi capacità attoriali e comincia ad esibirsi in diversi locali, chiarendo ai genitori il suo desidero di diventare attore.

In particolare il padre non è per nulla d’accordo con la decisione del figlio e lo costringe ad andare a lavorare.

All’età di 16 anni Angelo Russo, scappa di casa e va a Roma per tentare la fortuna.

Giovane, senza conoscenze e senza soldi, si ritrova a vivere e a dormire in una baracca con alcuni zingari.

Dice che per lui sono stati una vera famiglia che l’hanno accolto e aiutato. Chiarisce che se questi ultimi facevano cose non giuste di notte lui non ne sapeva nulla, ma in loro ha avuto un punto di riferimento.

L’agente Catarella è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati della serie tv che ha fatto il giro del mondo. E’ stato proprio grazie ad Antonio Catarella che Angelo Russo ha conquistato la notorietà e ha potuto realizzare il suo sogno di diventare attore, lasciandosi quel brutto periodo alle spalle.

Ha recitato anche nella fiction Il capo dei capi e ha interpretato una piccola parte nel film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni del 1999.

Ora per lui un’avventura molto distante da quella che è stata la sua quotidianità per diversi anni.

Come detto si è messo in gioco a Ballando con le stelle mostrando anche altri lati del suo carattere e della sua personalità.