Ancora un incendio in Costiera Amalfitana: fiamme a Cesarano di Tramonti

Ancora un incendio in Costiera Amalfitana e questa volta tra la macchia mediterranea di Tramonti.

A bruciare sono questa volta i boschi della frazione di Cesarano, in località “grotticella” dove si è alzata una vasta colonna di fumo tra la vegetazione rigogliosa che vanta il paese polmone verde della Costiera Amalfitana.

E’ il terzo incendio in una settimana che interessa la cittadina di Tramonti. Il primo è stato appiccato il giorno di Ferragosto mentre un secondo ha interessato per lo più Corbara ed ha portato alla chiusura per qualche ora della SP2 che collega la città proprio con Tramonti.

Sul posto i volontari de “I Colibrì” a disposizione del dos per eventuale supporto da terra mentre è in atto anche un intervento aereo per spegnere le fiamme.

Anche questa volta, con ogni probabilità, l’incendio ha mano dolosa. Ogni anno infatti ad agosto in Costiera Amalfitana vengono innescati incendi dai piromani come dimostrano poi gli inneschi ritrovati.