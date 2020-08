Ancora delfini in Costiera Amalfitana: i cetacei rincorrono una barca a Conca dei Marini

Ancora uno splendido avvistamento di delfini in Costiera Amalfitana, questa volta nei pressi di Conca dei Marini.

Ad inviarci il video, della durata di quasi un minuto, gli amici del ristorante Zeffiro Sereno in un video realizzato da Alessadro Somma, che ha avuto la fortuna di riprendere la danza dei delfini in mare dalla prua di una barca.

Nel video si vedono tantissimi delfini che nuotano veloci inseguendo la barca, riaffiorando di tanto in tanto per respirare o per dei piccoli salti, come questi animali sono soliti fare.

Gli avvistamenti di delfini e di meravigliosi animali marini nelle acque della Costiera Amalfitana sono sempre più frequenti negli ultimi anni per la gioia di residenti e turisti.