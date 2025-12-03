L’addio della concorrente bionda ha spiazzato tanti spettatori del famoso programma: eppure, c’è un valido motivo per la sua scelta.

Il programma di scoperta di talenti di Maria De Filippi noto come Amici è ormai una realtà importantissima della televisione italiana da tempo immemore. Presentato per la prima volta nel 2001, sono ormai 24 anni che questo talent show va in onda con grandi artisti che hanno maturato proprio qui i loro primi passi in carriera, arrivando spesso e volentieri anche a Sanremo.

Gente come Emma Marrone, Annalisa e Irama è tutta uscita dal programma anche se il nome di maggior successo che è emerso dalle selezioni del programma della nota conduttrice è senz’altro quello di Marco Carta, partecipante all’Eurovision qualche anno fa nonché vincitore di ben due edizioni del Festival di Sanremo di cui l’ultimo dominato con il brano Due Vite che ha convinto la giuria sopratutto per l’indubbia potenza della voce del cantante di Cagliari.

Non tutti però riescono a reggere la pressione di esibirsi in un talent show o, per altri motivi diversi, si trovano costretti ad abbandonare la sala di registrazione accantonando i sogni di gloria. Altri concorrenti ritirano la loro partecipazione per motivi diversi, tra questi c’è anche la famosa Isobel Kinnear che in queste ore ha lasciato Amici 23 per una ragione spiegata dalla De Filippi in persona.

Kinnear, una decisione non facile

La 19enne di origini australiane che ha fatto per ben 3 volte un provino per poter accedere al talent scout e che ha pure vinto il premio TIM di recente non ha avuto scelta se non lasciare il programma sul più bello: “Salutatela perché non la rivedremo per un bel po’”, ha spiegato al suo vasto pubblico Maria De Filippi, comunicando la decisione della ballerina bionda. Ma qual è il motivo che l’ha spinta a tanto?

Il fatto è che la Kinnear ha ricevuto un’offerta troppo ghiotta da rifiutare che l’ha portata evidentemente a chiedersi se continuare ad esibirsi ad Amici o accettare l’offerta di Max Giusti, conduttore di Caduta Libera che l’avrebbe richiesta espressamente come Valletta del suo programma. Molto seguito dagli italiani da anni, Caduta Libera rappresenta un bel banco di prova per le abilità e la presenza televisiva della ragazza.

A soli 19 anni la Kinnear non poteva rifiutare un trasferimento che potrebbe lanciare la sua carriera in TV. Ecco quindi che ha preso la sua decisione per cui la De Filippi non le ha comunque rinfacciato nulla: “Devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo”, le parole della conduttrice prima di abbracciarla in diretta davanti a milioni di persone.