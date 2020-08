Ami Cetara – Arte, mare, incontri: si parte con Franco Arminio e Velia Lalli

Tutto pronto per l’avvio degli appuntamenti estivi di “AMI Cetara”, a cura di ambientArti e il Comune di Cetara, col sostegno di Scabec.

Arte, Mare, Incontri che nascono con lo scopo di promuovere le peculiarità che distinguono il borgo cetarese, quale perla della Costiera Amalfitana, per le sue bellezze paesaggistiche, le eccellenze gastronomiche e le attività produttive eco-sostenibili, con le sue tradizioni.

Nel rispetto delle vigenti normative previste per l’emergenza Covid-19, gli spettacoli si terranno negli spazi aperti sottostanti la Torre Vicereale di Cetara, per un numero di posti compatibili con il distanziamento sociale, secondo un piano di sicurezza e prevenzione.

Ad inaugurare la rassegna sarà il poeta-paesologo Franco Arminio che, alle 21.30 di venerdì 21 agosto, in Piazzale Grotta, presenta “La cura dello sguardo”. Il programma prosegue, sabato 22 agosto, stesso posto stessa ora, con lo show “Una donna senza qualità” di Velia Lalli, in collaborazione con The Comedy Club Italia.

Resa nota dalla trasmissione in onda su Raidue ‘”Sbandati’”, la comica è ritenuta la prima stand up comedian donna d’Italia. Laureata in Ingegneria Elettronica presso l’Università Roma Tre, La Lalli è appassionata di canto e musica jazz, tanto da aver anche tentato quella strada. Nel suo quinto monologo, “Una donna senza qualità”, prova a chiudere il cerchio, dopo aver fatto bilanci ad ogni Capodanno, ogni anno dopo le ferie estive, al passaggio di ogni decade e, persino, in ogni suo monologo, rifugiandosi ancora una volta nella risata, per accettare tutti i fallimenti delle sue ambizioni. Con un attacco aperto alla comicità femminile nazionale, Velia dichiara di essere una nicchia, dove la donna ha come arma una grassa risata, libera e consapevole, che non passa attraverso la critica trita del maschio. Nel momento in cui si parla tanto di donne, lei le vuole armate dell’arma più potente che conosce: la goliardia, fornendo un prontuario di battute sferzanti da appuntarsi e utilizzare in caso di “necessità”.

Col supporto dei ristoratori e produttori di Cetara, gli eventi offrono la possibilità di partecipare a un percorso eno-gastronomico, con degustazione di prodotti tipici e specialità, a partire dalle 19. A chiudere il ciclo di incontri sarà Fabio Celenza, il re del web per i suoi doppiaggi no-sense, in programma sabato 29 agosto, con un attesissimo live.

Ingressi limitati nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19. E’ consigliata la prenotazione presso l’Infopoint del Comune di Cetara fino alla sera dell’evento e fino ad esaurimento posti, oppure rivolgendosi ai seguenti contatti:

info@ambientarti.net (e-mail); +39 345-1204696 (Whatsapp); @ambientArti (Facebook)