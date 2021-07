Ambiente, Sorrento: domani la Festa della Bandiera Blu

Mercoledì 7 luglio, alle ore 19, nel chiostro di San Francesco, a Sorrento, si svolgerà la Festa della Bandiera Blu, assegnata per il quarto anno consecutivo alla cittadina costiera.

All’evento, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Sorrento, prenderanno parte i sindaci di Sorrento, Massimo Coppola, e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, il presidente della Fee Italia, Claudio Mazza ed il direttore generale dell’Arpa Campania, Stefano Sorvino.

Al termine dell’incontro, moderato dal giornalista Luigi D’Alise, seguirà la cerimonia dell’alzabandiera nella villa comunale Salve D’Esposito, sulle note dell’Orchestra del liceo musicale Francesco Grandi di Sorrento, diretta da Domenico Guastafierro.

La Bandiera Blu è un “sigillo di qualità” assegnato da una giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole e del Turismo. Per conquistare il riconoscimento non basta solo avere acque pulite e non inquinate su uno o più tratti di costa, ma occorre soddisfare alcuni requisiti, raggiungendo buoni punteggi in 33 indicatori, periodicamente aggiornati.