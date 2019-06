Bellissimo gesto quello di un gruppo di bambini di Amalfi che si sono adoperati nel pomeriggio di oggi per ritrovare a fede di un turista argentino, peratro neo sposo, persa poco prima in mare.

L’uomo, in viaggio di nozze con la moglie proprio in Costiera Amalfitana, visibilmente disperato per aver smarrito tra le azzurre acque di Amalfi la fede nuziale, si è dato immediatamente da fare per cercare di ritrovarla.

Un gruppo di bambini del posto hanno notato il comportamento preoccupato dell’uomo e lo hanno avvicinato per capire con precisione cosa stesse accadendo.

Quando hanno capito che aveva perso l’anello in mare, sono tornati in spiaggia e armati di maschera, hanno iniziato a perlustrare la zona.

Dopo alcuni minuti di intense e affannose ricerche Giulio Celia, uno dei ragazzi che si erano messi alla ricerca dell’oggetto prezioso nelle acque antistanti la spiaggia del Beach, ha ritrovato sul fondale l’anello e l’ha restituito al legittimo proprietario.

Quest’ultimo felicissimo per aver riavuto il simbolo dell’amore che lo lega alla moglie, ha ringraziato sentitamente i giovani che si sono prodigati per lui. «La moglie non sapeva come ringraziarci», dice Giulio con soddisfazione dopo aver posato con il turista e insieme ai suoi amichetti in una foto ricordo.

Un altro esempio dell’accoglienze, della disponibilità e del legame che la Costiera Amalfitana, e i suoi abitanti, anche i più giovani, hanno nei confronti dei turisti che qui arrivano ogni anno.

Grazie all’aiuto dei bambini di Amalfi, infatti, la coppia di argentini ha potuto proseguire serenamente il proprio viaggio di nozze.