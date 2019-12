Amalfi: trovata antica moneta sulla spiaggia. E’ un Liege del 1700

Il mare prende ed il mare dà: mai detto nella storia è stato più veritiero di questo.

Il mare, grande distesa blu, raccoglie infatti tra i suoi abissi tantissimi tesori che, nel corso della storia, riaffiorano e sono trasportati dalle onde e dalle correnti fino a riva, magari fino alla spiaggia di una località italiana, magari proprio sulla spiaggia di Amalfi.

Ed è proprio sulla spiaggia grande di Amalfi che Silvana Carrano ha ritrovato, confusa tra i ciottoli e la sabbia portati a riva dalla scorsa mareggiata, un piccolo tesoro: una antica moneta.

Dopo averla portata a casa e ripulita, Silvana si è rivolta ad Amalfinotizie per l’identificazione. Grazie all’aiuto di alcuni esperti di numismatica, il dilemma è stato presto risolto: si tratta di una Liege in rame del 1752 coniato in Bavera, in Germania, sotto John Theodore.