Amalfi: stanziati 118mila euro per la ristrutturazione del Santuario della SS. Trinità

Molto presto il Santuario della SS. Trinità ad Amalfi tornerà al suo antico splendore grazie ai lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Campania.

L’ente regionale, infatti, con il decreto numero 126 ha concesso 118mila euro in favore dell’Arcisiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni per portare a termine l’operazione denominata “Manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna del Santuario della SS. Trinità”.

Il Santuario risulta beneficiario del finanziamento per aver partecipato al bando regionale per il “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – del PO FESR Campania 2014/2020 da destinare a interventi finalizzati alla riqualificazione e/o alla messa in sicurezza dei Santuari regionali depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio oppure progetti relativi a luoghi di culto che abbiano

presentato istanza di riconoscimento come Santuario parimenti depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio”.

Una bella notizia per gli abitanti di Amalfi e per i tantissimi fedeli che sono legati da un profondo rapporto con il Santuario della SS. Trinità.