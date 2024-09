Powered by

Il Ristorante Sensi dell’Hotel Residence di Amalfi sarà l’incantevole cornice in cui gli chef Samuel Naveira (Rte. MU.NA* – Ponferrada – Spagna) e Alessandro Tormolino (resident chef del noto ristorante amalfitano) saranno, insieme, i protagonisti di un affascinante evento in programma per il prossimo 21 Ottobre.

Lo scorso 22 febbraio entrambi gli chef avevano già avuto modo di cucinare insieme per la prima volta nel ristorante MU.NA (Ponferrada – Spagna). Con la prossima cena ad Amalfi si chiuderà il cerchio in cui lo chef nato a El Bierzo porterà la sua cucina espressiva in Italia per mostrare alcuni dei migliori prodotti del nostro Paese elaborati da questo rinomato chef spagnolo. Nella precedente cena tenutasi in Spagna, Alessandro ha svelato ai commensali che hanno prenotato un tavolo la magia dei suoi piatti con tutta la freschezza e la ricchezza della cucina mediterranea.

Samuel Naveira, formatosi in alcuni dei migliori ristoranti del nostro Paese, ha ricevuto molto presto il battesimo della cucina francese; tra i suoi meriti, è stato nominato uno dei cento giovani talenti della gastronomia nazionale dal Basque Culinary Center ed è stato considerato uno dei giovani chef con maggiore proiezione dal The Guardian (Regno Unito).

Nel dicembre 2020 il MU.NA ha ottenuto la sua prima stella Michelin, che detiene tuttora. Lavora con un preciso legame con la sua terra, descrivendo in ogni piatto che prepara il sapore dei prodotti locali coltivati e cresciuti nel rispetto della natura; è stata proprio la filosofia di questo chef a fargli ottenere un riconoscimento al più importante congresso professionale di cucina del mondo, nominandolo tra i vincitori del premio per la sostenibilità Aquanaria Madrid Fusion. Nei suoi piatti si notano cenni ai piatti mitici della cucina leonense con elaborazioni contemporanee dalla tecnica impeccabile e dalla spiccata personalità gallica.

Alessandro Tormolino ha intrapreso la sua carriera professionale nel 2002 in ristoranti tradizionali campani, il suo passo successivo nel 2006 è l’alta cucina, entrando a far parte del team del QuaQro Passi* (Nerano-Italia). L’esperienza fatta nello stesso anno al Mirazur*- Mauro Colagreco (Mentone-Francia) è stata decisiva per la sua carriera e per il suo stile di cucina.

Nel 2007 passa a La Tenda Rossa** (Firenze-Italia), per continuare a imparare da Il Busco* (Sorrento-Italia). Il suo desiderio di conoscere l’alta cucina italiana lo porta ad unirsi al team di Vissani** (Baschi-Italia), dove rimane come capo chef fino al 2011, quando entra a far parte delle cucine di Don Alfonso 1890** (Sant’Agata su I due Golfi). Nel 2012 decide di recarsi nel Regno Unito per lavorare alla Locanda Locatelli** (Londra), luogo che lascia nel 2014 per assumere il suo primo incarico di executive chef presso il ristorante QuaQro Passi (Londra). Nel 2017 e dopo molti anni di esperienza ha deciso di aprire il ristorante Sensi ad Amalfi (Campania-Italia), con il suo nuovo progetto ha vinto il premio internazionale “La Liste” 2019, nel 2022 ha vinto la prima Stella MICHELIN. Nel 2023 ha vinto la semifinale italiana del concorso internazionale di cucina CHEF BALFEGÓ 2023.

In questo interessante evento di alta cucina entrambi gli chef lavoreranno con prodotti del loro territorio, cucineranno anche prodotti come il branzino di Aquanaria e il granchio reale di CHATKA. Tutti i piatti saranno accompagnati da vini biologici prodotti a El Bierzo da Bodegas y Viñedos Gancedo. Le prenotazioni possono essere effettuate sin da ora presso il Sensi di Amalfi.