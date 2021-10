Amalfi, domato il rogo alla Casa Comunale: è divampato dall’Ufficio Anagrafe

E’ stato spento in poco tempo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori l’incendio che questa mattina ha interessato Palazzo San Benedetto ad Amalfi, sede del Comune.

Il rogo è divampato all’interno dell’ufficio anagrafe e non era presente nessuno all’interno della casa comunale. Con molta probabilità a generare le fiamme sarebbe stato un gruppo di continuità che si è surriscaldato.

L’incendio è rimasto circoscritto al solo ufficio anagrafe dove sono stati danneggiati dei computer e degli atti presenti sulle scrivanie mentre non ha subito danno l’archivio storico dell’anagrafe.

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente questa mattina poco dopo le 8.00. Il denso fumo nero in pochissimo tempo ha allertato le persone che in quel momento si trovavano in strada. Immediato l’intervento della Polizia Municipale e dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in pochissimo tempo.