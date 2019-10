Amalfi: riparte il laboratorio di teatro per ragazzi dell’Associazione Kaleidos

Riparte domani, domenica 20 ottobre, ad Amalfi, il laboratorio di teatro per ragazzi promosso dall’Associazione Kaleidos.

Il laboratorio, che giunge al suo quarto anno di attività, è pronta ad accogliere tutti i ragazzi per un nuovo anno all’insegna del teatro e del divertimento.

Tantissime le novità di questo nuovo anno, cominciando dal nuovo insegnante che guiderà il gruppo di ragazzi alla scoperta del magico mondo del teatro: Michele Maffei. Classe 1984, Maffei è attore e regista con all’attivo numerosi spettacoli teatrali (“La Lupa” con Nadia Rinaldi per la regia di Antonello De Rosa – Quis Ut Deus ) e partecipazioni televisive tra le quali spicca la fiction di Rai 1 “L’amica Geniale 2”.

«E’ un vero e proprio motivo di orgoglio la presenza di Michele Maffei all’interno del nostro laboratorio teatrale – ha dichiarato Maria Nolli, presidente dell’Associazione Kaleidos-. La sua presenza è un salto in alto per la nostra giovane associazione! Siamo entusiasti di poter portare avanti un progetto pedagogico e sociale come quello del laboratorio per ragazzi creando nuove collaborazioni come quella di quest’anno. Il teatro ha tanto da dare alle nuove generazioni e tanto da prendere da loro».

Per tutte le altre info è possibile contattare Maria Nolli al numero 3392768870