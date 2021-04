Amalfi: riapertura della strada statale 163. Presenti Vincenzo De Luca e Luigi Di Maio

Sabato 24 aprile riaprirà la strada statale 163 ad Amalfi. E’ stato ricostruito in tempi record il tratto di carreggiata crollato a causa della frana dello scorso 2 febbraio. Sarà un appuntamento molto importante a livello simbolico, oltre che pratico, per quella che dovrà essere la ripartenza della Costiera Amalfitana ma anche dell’intero comparto turistico.

Per l’occasione saranno presenti anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. A fare gli onori di casa il sindaco Daniele Milano che si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto sin qui e che ha consentito una ricostruzione lampo della statale 163: “Sarà un bel momento non solo per Amalfi e per la Costiera Amalfitana ma per l’Italia intera” sottolinea il primo cittadino del paese capofila della Divina.

“Questo risultato è stato possibile grazie a una straordinaria sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Quello che vince è il gioco di squadra – continua Milano – La riapertura avviene in tempi record, questo perchè si è lavorato in maniera scientifica nell’annullare ogni possibile tempo morto. Il rischio che i lavoro si potessero protrarre oltre la giornata di sabato era concreto. Siamo stati tutti bravi per far si che si arrivasse al risultato in anticipo”.

La riapertura della strada statale rappresenta una svolta non solo per i cittadini di Amalfi, che hanno dovuto convivere con una lunga serie di disagi, ma per l’intera Costiera Amalfitana. In particolare con l’arrivo della stagione turistica sarà fondamentale poter contare sulla principale arteria del territorio.

Un intervento estremamente rapido caratterizzato nella prima fase dai lavori di messa in sicurezza, seguiti da un secondo cantiere che ha riguardato la galleria che sovrasta il lungomare dei Cavalieri. Il terzo e più importante è stato quello per la costruzione del muro realizzato in cinque fasi, fino al tanto atteso raggiungimento della quota strada avvenuto nei giorni scorsi. Ricordiamo che in queste settimane centinaia di cittadini per sposarsi verso Praiano o Positano sono stati costretti a viaggi lunghissimi attraverso il Valico di Chiunzi.

Sui diversi cantieri aperti ad Amalfi si sono avvicendati centinaia di uomini e donne che hanno lavorato alacremente, in molte circostanze anche di notte, per far si che la Costiera potesse riavere la sua statale. “Sono estremamente soddisfatto – conclude Milano – Possiamo guardare a questa riapertura con ottimismo prendendola come esempio per le sfide che attendono il nostro territorio nei prossimi mesi”.