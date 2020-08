Amalfi piange Taddeo Mansi: a lui si deve il ritorno della settima arte in Costiera

Un’altra brutta notizia ha scosso questa mattina Amalfi: Taddeo Mansi ha smesso di lottare per raggiungere il Paradiso.

Perché per un uomo con Teuccio sicuramente non c’è ricompensa diversa se non un posto nell’Alto dei Cieli per tutto quello che ha fatto durante il corso della sua vita terrena.

Imprenditore e lavoratore eccezionale, quelli di vecchio stampo, davvero dediti al lavoro, marito affettuoso e padre esemplare nonché nonno premuroso e amico sempre disponibile.

Il cuore di Taddeo ha smesso di battere questa mattina, dopo anni di lotta contro una malattia degenerativa che aveva scoperto di avere anni fa contro la quale ha sempre combattuto con dignità.

A lui si deve il ritorno della settima arte in Costiera Amalfitana: per merito suo ad Amalfi, dopo decenni di assenza, c’è di nuovo una sala cinematografica, il cinema Iris.

Tutta la redazione di Amalfi Notizie si stringe al dolore della moglie Pina, dei figli Imma, Pio e Ada e di tutta la loro splendida famiglia.

Il rito esequiale sarà celebrato lunedì 24 alle ore 9.30 nella Cattedrale di Amalfi.

Ciao Teuccio, che la terra ti sia lieve!