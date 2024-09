Powered by

Passaggio di consegna alla guida dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi. L’avvicendamento tra il comandante uscente, Oronzo Montagna, e il suo sostituto, Achille Giordano, è avvenuto questa mattina nel Salone Morelli del Comune di Amalfi, alla presenza del Sindaco di Amalfi, Daniele Milano e del Capitano di Vascello Sirio Faè che dal luglio scorso è vertice della Capitaneria di Porto di Salerno.

Alla cerimonia con cui è stato sancito il cambio della guardia nel comando del sezione di Amalfi della Guardia Costiera, presente una folta rappresentanza di autorità civili, militari e religiose, tra cui il capitano Alessandro Bonsignore, comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi, il vicesindaco Matteo Bottone con i componenti dell’Amministrazione Comunale di Amalfi, e il parroco di Conca dei Marini, don Andrea Alfieri.

Commosso e applaudito il discorso di commiato del 1° Luogotenente Np Oronzo Montagna, destinato ad altro incarico dopo il trasferimento in Sardegna, sua terra di adozione, al quale sono andati gli attestati di stima e di gratitudine per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni alla guida dell’Ufficio Locale Marittimo.

Il Sindaco Milano ha elogiato la collaborazione istituzionale ed il buon senso praticato dal Comandante Montagna nel corso di questi anni, anche di fronte ad eventi particolarmente complicati e drammatici. I marinai di Montagna si sono ritrovati a gestire, oltre alle attività di controllo del demanio marittimo e dello specchio di mare ricadente nella loro giurisdizione, anche talune emergenze come quelle successive al drammatico impatto tra il veliero e il gozzo verificatosi nell’agosto dello scorso anno nelle acque comprese tra Furore e Conca dei Marini.

Al nuovo comandante della Guardia Costiera di Amalfi, proveniente da Messina dove era al comando di un pattugliatore, sono andati invece gli auguri di un proficuo lavoro per l’incarico appena assunto, anche in vista del prossimo anno in cui la Città di Amalfi ospiterà la 70° edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia.

L’avvicendamento in servizio avverrà a partire da lunedì 9 settembre 2024.