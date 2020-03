Amalfi: organizzano festa di compleanno a casa, denunciata una famiglia

Organizzano una festa di compleanno a casa incuranti delle restrizioni imposte dal Dpcm per il contenimento del coronavirus e vengono denunciati alla procura dagli agenti della polizia municipale.

È accaduto nel pomeriggio ad Amalfi dove sono state applicate le sanzioni previste dopo che gli agenti della polizia municipale, coordinati dal capitano Agnese Martingano, hanno accertato la violazione.

Si ricorda che secondo il nuovo Dpcm è vietato qualsiasi tipo di assembramento. Bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.

Questo significa che ci si può recare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un controllo medico, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria. È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza.

Rimarranno chiuse tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Saranno vietate le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.