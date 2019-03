Amalfi restyling sulla «via dei grandi alberghi». Nuovi marciapiedi lungo la panoramica

Amalfi rinnova una delle passeggiate più belle del mondo. Nuovi marciapiedi per il tratto di Statale Amalfitana a ponente della città

Sono iniziati ad Amalfi i lavori di rifacimento dei marciapiedi nel tratto a ponente della città lungo la Statale Amalfitana in direzione Positano.

Il rinnovo dei marciapiedi di uno dei percorsi più amati dai turisti, dal momento che parte poco a monte del centro storico e si affaccia sul panorama di Amalfi, è stato voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Il Comune di Amalfi ha stanziato più di 100mila euro per rinnovare il percorso ed installare, in luogo della vetusta pavimentazione in mattonelle, un più caratteristico e duraturo camminamento ricoperto di pietra lavica. Nuova vita anche per le ringhiere, che saranno oggetto di manutenzione e pitturazione.

Il rinnovamento di questo caratteristico tratto della città, frequentato soprattutto da turisti e da molti battezzato “la via dei grandi alberghi”, si inserisce nell’ambito degli interventi di cura e manutenzione del territorio, programmati dall’Amministrazione comunale per i quali sono state garantite cospicue risorse anche nel Bilancio 2019. Il chiaro segnale di un’attenzione costante al territorio ed alla comunità, che si concretizza, tra le altre cose, in una politica di manutenzione costante che non ha precedenti.