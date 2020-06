Amalfi: l’Hotel Santa Caterina riapre il 25 giugno

L’Hotel Santa Caterina di Amalfi riaprirà ai suoi ospiti a partire da giovedì 25 giugno. A darne notizia lo stesso hotel sui suoi canali social.

L’hotel riaprirà con tariffe promozionali post Covid-19 e seguir tutti i protocolli di sicurezza secondo la salute linee guida della Regione Campania e del governo italiano. Inoltre la struttura riceverà la certificazione completa da GBAC STAR ™ per la Safe Stay Assurance di LHW che sviluppa e garantisce i migliori standard igiene in termini di vita con Covid-19 in modo che tutti i nostri ospiti si sentano al sicuro durante il loro soggiorno.

Tutti i servizi dell’hotel saranno garantiti con la massima cura necessaria per continuare a soddisfare i clienti con la professionalità che da sempre contraddistingue l’ Hotel Santa Caterina.

“Non vediamo l’ora di accogliervi ancora una volta nel nostro hotel e nella bellezza della Costiera Amalfitana – si legge in un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’hotel-. Ringraziamo ognuno di voi per il vostro sostegno e la gentilezza lungo il cammino. Non vediamo l’ora di vedere una splendida estate davanti a noi”.

Ricordiamo che durante il momenti critici della pandemia, l’Hotel Santa Caterina donò cibo alle persone in difficoltà, in particolare frutta fresca, verdura e agrumi “fatti in casa”, completamente biologici.

L’Hotel Santa Caterina infatti, insieme a Il San Pietro di Positano, Le Sirenuse, Palazzo Avino e lo storico ristorante Don Alfonso 1890, hanno unito le loro forze creando 40 e-voucher speciali, con l’obbiettivo di raccogliere dei fondi destinati al supporto dell’attività di sperimentazione in ambito dell’emergenza Covid-19 e sostenere così il Prof. Paolo Antonio Ascierto della Fondazione G. Pascale di Napoli.