Chef in erba cucinano per gli anziani di Amalfi. Sono gli alunni dell’Istituto Alberghiero di Maiori che quest’anno prepareranno il consueto Pranzo di Natale organizzato dal Comune di Amalfi. Saranno loro, sotto la supervisione del professor Luigi di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, i protagonisti di questo evento che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, organizza ogni anno per tutti gli anziani della Città. Oltre un centinaio gli ospiti attesi al Pranzo di Natale che si svolgerà mercoledì 17 dicembre 2025 (a partire dalle ore 11.30) nel cortile antistante l’ex sede dell’azienda per il turismo.

Al Pranzo di Natale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni” e aperto a tutti gli anziani della Città, è attesa anche la presenza dell’arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni, Monsignor Orazio Soricelli, mentre le zampogne con le loro nenie natalizie faranno la loro apparizione durante il momento conviviale.

«Quello organizzato per tutti gli anziani della Città è un momento conviviale a cui l’Amministrazione Comunale tiene in modo particolare – dice l’Assessora alle politiche sociali Francesca Gargano – E quest’anno sarà impreziosito dalla partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero che con i loro piatti renderanno ancora più esclusivo questo evento che rappresenta un momento di forte socializzazione».

Quattro saranno le portate servite nel corso del pranzo di Natale, organizzato questa volta a buffet: savarin di polenta profumata con zuppetta di polpo alla luciana; risotto con crema di barbabietole, concassé di gamberetti e fonduta di provola fusilli; caserecci con scarola in doppia consistenza e pane profumato (questo piatto sarà servito in due varianti: con tocchetti di baccalà e con cozze e vongole); baccalà su scarola alla napoletana. Per finire, struffoli e panettone tradizionale, mentre ad accompagnare il menù, oltre a focaccia all’olio evo, saranno serviti vino bianco “Pecorino doc”, acqua e bibite varie.