Regata Storica: il galeone azzurro di Amalfi partito alla volta di Venezia / Foto

Il galeone azzurro di Amalfi è partito ieri sera, sotto una pioggia incessante, per raggiungere Venezia in occasione della 64esima regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Come dimostrano le foto scattate dal nostro amico fotografo Michele Abbagnara, il galeone è partito in nottata dal piazzale dei Protontini di Amalfi ed è stato caricato su un grosso tir insieme al gozzo e a tutto il materiale necessario per lo svolgimento della Regata Storica a Venezia, inclusi i vestiti per i figuranti del corteo storico.

Sotto la guida tecnica di Antonio La Padula, del direttore tecnico Giuseppe Ingenito e del timoniere Vincenzo Di Palma, a Venezia vogheranno sabato 1 giugno Luigi Lucibello, Nunzio Colandrea, Fabio Infimo, Andrea Maestrale, Leonardo Apuzzo, Salvatore Monfrecola, Alberto Bellogrado e Luigi Proto.

Di seguito il programma della 64esima regata delle Antiche Repubbliche Marinare

VENERDÌ 31 MAGGIO

Ore 18.30 – Corteo Storico: sfilata delle delegazioni in costume di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia – Partenza da Piazza San Marco, poi lungo la Riva degli Schiavoni e fino a via Garibaldi

Ore 19.45 – Esedra di via Garibaldi – Cerimonia di presentazione degli equipaggi dei Galeoni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia

Ore 20.30 – via Garibaldi – Concerto dei Batisto Coco

SABATO 1 GIUGNO

Ore 10.00

Venezia, Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio (ingresso su invito)

-Gemellaggio Anpas // Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (a cura della Croce Verde Mestre)

-Cerimonia del Gemellaggio Adriatico della Festa della Sensa con le città delle Repubbliche Marinare: Genova, Amalfi e Pisa

a seguire consegna del Premio “Osella d’oro della Sensa 2019”

ore 19.00 – Regata dei Galeoni

Percorso (2.000 metri): dai Giardini di S. Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo al Campo della Salute.

A seguire: premiazione degli equipaggi in Campo della Salute.

Diretta televisiva su RAI DUE dalle ore 18.50