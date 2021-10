Amalfi, il Comune cerca un Istruttore Direttivo Tecnico. I requisiti

Il Comune di Amalfi ha avviato una selezione per 1 unità di personale cat. “D”, a tempo pieno e indeterminato con profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”, mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri EE.LL., per profili analoghi o equivalenti a quelli che si intendono ricoprire, in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della legge vigente.

REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito approvata da altro ente, in Regione Campania, appartenente al Comparto delle Funzioni Locali in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo indeterminato e pieno nel seguente profilo professionale, o equivalente: “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” – categoria “D”. La graduatoria deve essere in corso di validità alla scadenza del termine fissato dal presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse e sino al perfezionamento del provvedimento definitivo di scorrimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di AMALFI – pena l’esclusione – via PEC all’indirizzo: amalfi@asmepec.it, entro mercoledì 3 Novembre 2021. La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati richiesti devono essere trasmessi tutti in formato pdf con firma digitale.

Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE – PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”.

Termini e condizioni di partecipazione completi sono contenuti nell’avviso pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Amalfi o cliccando qui.