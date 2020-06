Amalfi: ieri l’alzata della tela del miracolo di Sant’Andrea / Video

E’ stato alzato ieri, seppur con due giorni di ritardo, la tela di Sant’Andrea in Piazza Duomo ad Amalfi.

La tela, che ha un forte valore affettivo e simbolico non solo perchè celebra la violenta tempesta scatenatasi in mare con cui il Santo evitò l’invasione della flotta del corsaro saraceno Ariadeno Barbarossa, ma perchè questa viene esposta ogni anno in coincidenza con la festa di Sant’Antonio del 13 giugno. Un rito che cade a due settimane esatte dalla festa estiva di sant’Andrea del 27 giugno.

Purtoppo quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus e quindi per evitare ogni tipo di assembramento, anche quello derivante dalle feste religiose, la tela è stata innalzata ieri pomeriggio alla presenza dei soli amalfitani che hanno immortalato il momento dell’alzata.

Niente statua di Sant’Antonio e nemmeno le note della marcia del “Mosè in Egitto” di Rossini hanno accompagnato l’alzata del quadro, ma la commozione degli amalfitani si è fatta sentire lo stesso nel momento in cui il quadro è stato posizionato e le campane hanno suonato a festa. Il tutto accompagnato dall’applauso dei presenti.

Quest’anno, inutile dirlo, sarà una Festa diversa da quelle che abbiamo da sempre vissuto ma, nonostante questo, gli amalfitani la vivranno lo stesso con Fede. Forse ancora di più rispetto al solito.

La storia del quadro del miracolo

di Andrea D’Antuono – L’uso di erigere una tela che rappresentasse l’Apostolo Andrea in occasione delle processioni ormai è tradizione. E la tradizione è una conseguenza di avvenimenti storici. Quadri, dipinti e tele realizzate per l’occasione che rappresentano l’Apostolo Andrea, il martirio e la chiesa di Amalfi sono state utilizzate nel corso dei secoli per commemorare le date storiche e i fatti accaduti che legano l’Apostolo alla città di Amalfi.

Uno di questi dipinti è la tempesta miracolosa del 27 giugno 1544 quando Amalfi fu attaccata per mare dalla flotta turco-barbaresca guidata dal corsaro khair-Ad-din (Ariadeno) Barbarossa.

Gli amalfitani non avendo altra possibilità di difesa, si raccolsero in preghiera nella cattedrale, invocando la protezione del Santo Patrono. Ed ecco che ad un tratto il mare divenne tempestoso, con onde gigantesche che avvolsero da ogni lato le navi dei predatori e pioggia e tuoni si abbatterono sul nemico. Ariadeno Barbarossa, salvatosi alla tempesta, fu costretto a ritirarsi con le sue navi.

Per lo scampato pericolo fu stabilito celebrarsi in memoria e ringraziamento di questo giorno un solenne anniversario votivo approvato dalla Santa Sede.

Abbiamo già notizie di un quadro di S.Andrea che dipinse nel 1723 il pittore amalfitano Ottavio Eliani per il palco che si erigeva in spiaggia per la processione del 27 giugno per ricordare e commemorare l’evento accaduto. Un’altra tela del pittore Ottavio Eliani si può ammirare in cattedrale nella navata destra. In essa oltre all’intercessione dei Santi Apostoli che salvano la città si può notare anche il campanile e la cattedrale agli inizi del Settecento.

Nella metà dell’Ottocento era allestito un palco addobbato di drappi per la sosta della statua sotto l’istituto delle Suore della carità, sopra lo stradone. Quando non si è più utilizzato il palco in spiaggia, si è ritenuto esporre il quadro nella pubblica piazza.

Nel 1908 in occasione del VII centenario della traslazione dell’Apostolo, il duomo fu addobbato con drappi e al centro della sotta pendeva un grande telo dipinto dall’artista Arneri di Napoli. Da una descrizione di Albert T’Serstevens nel suo libro, la festa di Amalfi pubblicato nel 1933, racconta che la piazza è ricca di bandiere e di archi multicolori con al centro il palco per i musicisti e una grande tela dipinta sospesa attraverso la via da corde e mostra Sant’Andrea che benedice la folla.

E’ probabile che sia lo stesso dipinto della commemorazione della traslazione.

Negli anni ’50 del secolo scorso si è sentita la necessità di realizzare un nuovo quadro da esporre in piazza Duomo per la processione del 27 giugno; forse quello di Arneri ormai si era ridotto in cattivo stato.

Nel 1952 il Comitato Festeggiamenti S.Andrea Ap., composto da oltre 80 membri coadiuvati da Andrea Fiorenza e Vincenzo Pace, fece erigere al centro della piazza Duomo, dove ancora oggi si innalza, il quadro di Ignazio Lucibello, allievo di Pietro Scoppetta, pittore amaltano e autore di numerose opere pittoriche presenti sul territorio amalfitano. Il quadro rappresenta l’intercessione dei Santi Apostoli Andrea e Matteo che salvano la città di Amalfi dal tentativo di saccheggio del corsaro Barbarossa.

E’ tradizione ad Amalfi nel giorno 13 giugno, festività di S. Antonio di Padova, innalzare il quadro per dare inizio al patrocinio della festa patronale.