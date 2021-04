Amalfi: i lavoratori stagionali in piazza per chiedere la ripartenza / Foto e Video

É partita puntale alle 10.00 di questa mattina in piazza Duomo ad Amalfi, ed é in corso di svolgimento, la manifestazione dei lavoratori stagionali della Costiera Amalfitana.

A più di un anno dall’inizio della pandemia di Covid-19 ed alla vigilia di una nuova, incerta

stagione turistica i lavoratori stagionali chiedono a Regione e Governo di smetterla con le

mance e programmare, finalmente, una ripartenza seria che garantisca, a lungo termine,

dignità e sicurezza a tutto il comparto.

La manifestazione é promossa da Abbac Campania, A N L S Campania, Comitato Dipendenti NCC, Comitato Air – Aziende NCC, Fia, Flaica Cub Regione Campania, provincia di Napoli, provincia di Salerno, Guide ed accompagnatori turistici, MCL Capri, in rappresentanza di lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo ed anche di tutte le categorie dell’indotto turistico rimaste parzialmente o completamente escluse da qualsiasi aiuto statale.

Oltre che ad Amalfi, i lavoratori stagionali sono in protesta in contemporanea nelle piazze simbolo del turismo campano: Capri(Piazza Umberto I), Ischia (Forio – Piazzale

Giovanni Paolo II), Sorrento (Tasso).

Con questa manifestazione chiedono allo Stato:

decontribuzione per tutte le aziende del comparto, incluse quelle del trasporto turistico,

senza limiti di età;

maggiore controllo delle condizioni contrattuali a cui gli stagionali sono, e presumibilmente saranno costretti, a lavorare anche quest’anno;

modifica del sistema degli ammortizzatori sociali, in modo da garantire dignità nei

periodi di disoccupazione forzata;

inclusione dei lavoratori a tempo determinato (che in ogni caso dipendono dalla

“stagionalità” del lavoro in luoghi votati quasi esclusivamente al turismo, come il nostro) nel sistema di aiuti statali;

sostegno sicuro e continuativo nei confronti di chi ha perso il lavoro;

protocolli di sicurezza chiari ed efficaci, che assicurino allo stesso modo lavoro e salute sia a gestori che dipendenti di strutture;

sostegno al settore dell’accoglienza extra alberghiera, finora escluso da aiuti;

inclusione rapida ed organizzata di tutti i lavoratori del comparto turistico negli elenchi

prioritari per la somministrazione dei vaccini, appena saranno disponibili.