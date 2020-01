Amalfi: guasto improvviso ad una condotta idrica. Ecco le zone senza acqua

Ausino spa comunica che, a causa di un guasto improvviso su una condotta idrica di Amaldi, è sospesa ad horas la distribuzione di acqua in acune zone della città.

La sospensione di acqua è necessaria affinché i tecnici Ausino possano riparare il guasto nel minor tempo possibile.

Attualmente le zone di Amalfi senza acqua sono: via Quasimodo, via Matteo Camera, via Mauro Comite, Salita Apotheca, Via Maestra dei Villaggi e Via Carramone.

Seguiranno aggiornamenti.