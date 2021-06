Amalfi, Giuseppe Gambi dedica “Anema e core” alla Leotta. Il tenore pronto alla ripartenza / Video

La ripartenza della Campania passa dal turismo alla cultura e alla musica. E proprio riguardo il mondo della musica, tra i settori più penalizzati dal Covid, che il giovane tenore napoletano Giuseppe Gambi si sta imponendo sempre di più nella ripresa con eventi di beneficenza e momenti di aggregazione con pubblico e critica.

Nella giornata della festa della mamma è stato ospite nazionale di RTL 102.5, in diretta radiofonica, in cui il tenore ha cantato “Mamma” a tutte le mamme sintonizzate in radio, ottendendo un grande apprezzamento.

Il momento clou è stato poi quello di lunedì 10 maggio in cui a Napoli, a San Gregorio Armeno, si è celebrata la giornata dedicata a Diego Armando Maradona idolo dei napoletani, in presenza di Diego Junior in cui il nostro artista è stato protagonista omaggiando con il brano “La mano de Dios” e intonando una canzone che si chiama “Re del pallone” scritta da Gambi con le musiche del maestro Silvestro Russo. Il singolo sarà distribuito a breve ed eventuali ricavi andranno all Associazione Botteghe di San Gregorio per la ripresa.

Infine il giovane tenore è stato recentemente nella nostra Costiera Amalfitana per portare musica e nuovi rapporti con angeli della musica per un progetto di musicoterapia.

Durante il week end Gambi é stato ospite dell’ incantevole struttura alberghiera Hotel Santa Caterina dove ha accennato due note d’amore per la coppia del momento: Diletta Leotta e Can Yaman di pasaggio dalle loro giornate di Capri.

In attesa del grande evento dei medici del 9 giugno nella cornice di Villa Domi,

Gambi sarà presente alla partita del cuore presso lo stadio Maradona, come presidente di associazione a sostegno di Save the children con tanti artisti del panorama napoletano.

E con un personale omaggio al grande Diego Armando Maradona.

Sono tanti i progetti che Giuseppe Gambi sta portando avanti con l’Associazione Angeli della Musica di cui è il Presidente, in arrivo una nuova iniziativa che sarà dedicata al sociale ed una rivista dedicata all’associazione musicale che sarà distribuita in tutti gli ospedali di Napoli. “La musica unisce e guarisce” è il titolo del prossimo evento tanto atteso del 27 maggio a Villa Domi in cui ci sarà la premiazione di medici ed operatori sanitari che si sono distinti nel periodo della pandemia.