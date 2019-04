Amalfi Food Lab all’NH Convento: si parte il 18 aprile con la Fusion Mediterranea

E’ fissato per giovedì 18 aprile il primo appuntamento dell’Amalfi Food Lab 2019, il poliedrico laboratorio di cucina promosso dallo Chef Natale Giunta e dal Management dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, rappresentato dal G.M. Giacomo Sarnataro.

Amalfi Food Lab 2019 promette una ricca serie di eventi a cadenza mensile, dove la cucina dello Chef Giunta diventerà un laboratorio di ricerca e di arricchimento nello spirito di Amalfi, quale antica repubblica marinara aperta agli scambi con nuove culture ed arti del mediterraneo.

“Ogni appuntamento, sottolinea lo Chef Giunta, rappresenterà una Food Way, una strada nuova ed intrigante per conoscere ed apprezzare il cibo a 360°, nonché la cucina proposta dallo scenografico e panoramico Ristorante dei Cappuccini. Insieme al Resident Chef Claudio Lanuto, legheremo ogni volta i miei piatti a poliedriche sfaccettature artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, in un’intrigante viaggio tra profumi, colori e sapori mediterranei”.

L’appuntamento di giovedì 18 aprile sarà un viaggio sorprendente tra culture ed etnie, tradizioni e sapori, raccontato in sala dai due chef con un approccio di edutainment, ovvero educando al cibo intrattenendo.

Amalfi Food Lab, non poteva quindi che aprirsi con Vittorio Castellani, uno dei massimi esperti a livello internazionale di cultura del cibo. Un giornalista che ha raccontato sulle pagine delle principali testate di settore, il cibo e le tradizioni di un popolo e di una cultura, attraverso i suoi viaggi nei 5 continenti. Un personaggio televisivo chiamato ad intervenire ogni qualvolta si vuole approfondire il tema del turismo gastronomico e delle “culture altre”.

Sarà lui quindi, chef Kumalè, a condurre il gioco in questa imperdibile serata evento dove i suoi piatti, preparati secondo le ricette originali del paese di appartenenza, si alterneranno a quelli elaborati dallo Chef Giunta per un menù degustazione di 8 piatti che spazierà dal Libano al Marocco, dalla Turchia all’Israele passando per la Costiera Amalfitana e la Sicilia.