Il Sindaco Daniele Milano ha disposto per la giornata di martedì 25 novembre 2025 la chiusura in via cautelare delle scuole di ogni ordine e grado, del Micronido comunale e del Centro Diurno disabili.

Si raccomanda la popolazione di limitare il più possibile gli spostamenti e comunque di tenere conto delle previste condizioni nei casi in cui questi siano necessari.

E’ disposta l’attivazione delle funzioni del C.O.C. Centro Operativo Comunale di Amalfi, per fronteggiare gli scenari previsti ed in coerenza con le norme vigenti e del Piano di Protezione Civile comunale.

La decisione è maturata dopo una scrupolosa valutazione dello scenario in atto nonché degli stati di allerta della Sala Operativa Regionale Unificata e degli altri strumenti previsionali disponibili.

In vista delle condizioni meteo segnalate da parte della Direzione Generale per il Governo del Territorio e Protezione Civile della Regione Campania, il Comune di Amalfi invita i cittadini ad osservare le misure di autoprotezione indicate qui.