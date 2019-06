Amalfi: dal 1 luglio parte il Summer Camp, il miniclub estivo per i bambini

Prenderà il via lunedì 1 luglio l’Amalfi Junior Summer Camp, il miniclub estivo promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal sindaco Daniele Milano.

Dal primo luglio al 31 agosto 2019, bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni saranno al centro delle attività del campo, che si terrà dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 17.00.

Tantissime le attività per i bambini: laboratori ludico-ricreativi, sostegno scolastico, giochi all’aperto e al chiuso, animazione in spiaggia, cineforum. Di mattina, dalle 9.00 alle 13.30, le attività si terranno in spiaggia e saranno spiccatamente ludiche e ricreative, sia sull’arenile che in acqua. Dopo il pranzo, il Camp si sposterà dalla spiaggia per i laboratori, i giochi di squadra, il sostegno scolastico e altro ancora.

«Amalfi Junior Summer Camp è stato realizzato per dare supporto alle famiglie e alle madri lavoratrici durante l’alta stagione turistica, il periodo nel quale aumentano i carichi di lavoro e le ore che i genitori passano lontano dai figli – ha dichiarato la consigliera delegata alle politiche sociali e dell’infanzia, scuola ed istruzione Francesca Gargano -. Abbiamo rilevato l’esigenza di dare un servizio ai nostri concittadini, e l’abbiamo realizzato per dare una risposta concreta che, oltre a sostenere le famiglie, dà la possibilità ai bambini di vivere un’estate di socializzazione, svago e formazione».

Per andare ancora di più incontro ai nuclei familiari, il Comune ha anche deciso di sostenere con risorse proprie parte dei costi del servizio, facendo così scendere le quote di adesione molto al di sotto del costo di mercato per iniziative del genere, e riservando una serie di agevolazioni per quanti hanno iscritto più di un figlio.

La nuova iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Amalfi si inserisce in una lunga scia di interventi realizzati a sostegno delle famiglie e dei bambini. Si va dal micronido comunale, in fase di ultimazione e per il quale è stato emanato il bando per le iscrizioni, all’attivazione del Centro Servizi Famiglia, passando per una serie di iniziative per il sostegno allo studio come il rimborso degli abbonamenti bus per gli studenti, l’esenzione mensa per le famiglie meno abbienti, senza dimenticare gli appuntamenti ludici e ricreativi che hanno sempre riscosso grande apprezzamento dei bambini.