L’Amalfi Coast Sambuco è lieta di annunciare l’ingresso in rosa di Emiddio Sansone, talento classe 2005, prodotto della prestigiosa cantera della Feldi Eboli e considerato tra i giovani più promettenti del futsal campano.

Nonostante la giovane età, Sansone ha già maturato un percorso di assoluto rilievo. Cresciuto nel settore giovanile delle volpi, nel dicembre 2022, ha esordito in prima squadra iniziando un percorso di crescita costante mettendo in mostra personalità, qualità tecniche e una sorprendente maturità tattica.

Nel suo curriculum, oltre al titolo di Campione alla Futsal Future Cup di Salsomaggiore, esperienze di livello nazionale: nella stagione 2024/25 al Modena Cavezzo Futsal in Serie A2 Élite, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con un campionato di alto livello, poi l’inizio della nuova stagione al New Real Rieti, sempre in A2.

Oggi l’Amalfi Coast Sambuco accoglie un ragazzo che unisce talento e determinazione, un profilo che si sposa perfettamente con il progetto tecnico di Mister Ruocco e Mister Gambardella, sempre attenti alla valorizzazione dei giovani e alla costruzione di una squadra dinamica, intensa e ambiziosa.

“Sono molto felice di entrare a fare parte dell’Amalfi Coast. Spero di ambientarmi il prima possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi prefissati dalla società. – le prime parole di Sansone in biancoblù – Spero di poter dare un contributo concreto alla crescita del gruppo e di rappresentare questi colori con professionalità. Ringrazio la società per la fiducia”.

“L’arrivo di Sansone rappresenta un investimento sul presente e sul futuro – conferma il Presidente De Luise – un giocatore di prospettiva, che sicuramente darà più scelte ai Mister e porterà entusiasmo e freschezza tecnica in un momento delicato della stagione”.

La società dà il benvenuto a Emiddio e gli augura buon lavoro e grandi soddisfazioni con la maglia dell’Amalfi Coast Sambuco.