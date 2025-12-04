L’Amalfi Coast Sambuco si prepara a vivere una delle partite più attese e sentite della stagione: il derby delle due Costiere, in programma sabato 6 dicembre alle ore 15 alla tendostruttura Comunale di Sant’Agnello, valevole per la decima giornata del girone F. Una gara che arriva in un momento delicatissimo per entrambe le squadre, entrambe neopromosse e impegnate in una corsa salvezza che si fa sempre più serrata.

Il team del Presidente De Luise si presenta all’appuntamento dopo due sconfitte pesanti, con la volontà e l’urgenza di ritrovare compattezza, gioco e punti per uscire dalla zona critica della classifica. Situazione simile anche per il Sorrento di Mister Astarita, anch’esso reduce da un ko e intenzionato a sfruttare il fattore campo per rilanciare la propria stagione.

Il confronto tra le due costiere mette in palio molto più dei tradizionali tre punti: l’Amalfi Coast conta 7 punti e occupa il terzultimo posto mentre il Sorrento segue a quota 6, in penultima posizione.

Una sfida diretta, uno snodo fondamentale per il prosieguo del campionato, una gara in cui ogni episodio può rivelarsi decisivo.

Gli uomini di Mister Ruocco e Mister Gambardella stanno lavorando con grande intensità per invertire la rotta e dare un segnale forte in un derby che si preannuncia combattuto, vibrante e ricco di emozioni.

Il campo dirà chi saprà reagire meglio alla pressione e chi riuscirà a trasformare la tensione in energia positiva.

Quel che è certo è che il derby delle Costiere non è mai una partita come le altre.