L’Amalfi Coast Sambuco torna davanti ai propri tifosi per una sfida cruciale per dare fiato alla classifica. Sabato 29 novembre alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Tramonti, i biancoblù affronteranno il Lisciani Teramo nell’incontro valido per l’ottava giornata del Girone F di Serie B.

Il team del Presidente De Luise arriva all’appuntamento con 7 punti, una posizione che rende la gara contro gli abruzzesi particolarmente importante per dare continuità al percorso di crescita e ritrovare fiducia dopo le ultime uscite. Gli uomini di Mister Ruocco e Mister Gambardella sono infatti reduci da due incontri decisi nei secondi finali: il pareggio interno contro il Mama San Marzano, sfumato in inferiorità numerica, e la beffarda sconfitta di Chieti, maturata proprio sul filo della sirena.

Di fronte ci sarà il Teramo di Mister Di Domenico alla disperata ricerca di punti per smuovere una classifica che al momento lo vede come fanalino di coda del girone. Proprio questa necessità renderà la sfida ancor più intensa e ricca di insidie, con gli abruzzesi pronti a giocarsi il tutto per tutto per invertire la rotta.

“Per noi sarà una partita fondamentale – commentano i Mister – nella quale serviranno concentrazione, determinazione e quella maturità nella gestione dei momenti chiave che nelle ultime uscite non abbiamo avuto. Siamo però convinti che i ragazzi ce la metteranno tutta come stanno facendo in allenamento per portare a casa i 3 punti.”

Decisivo come sempre il calore del pubblico di Tramonti, chiamato ancora una volta a sostenere la squadra e a spingere i biancoblù verso un risultato che può pesare tantissimo sul prosieguo della stagione.

La società invita tifosi, appassionati e famiglie a gremire gli spalti del Palazzetto per vivere insieme un pomeriggio di grande futsal.