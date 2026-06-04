Amalfi Boats assume per l’estate in Costiera Amalfitana e cerca un addetto alla consegna di natanti. Una posizione legata a uno dei settori più vivaci del turismo locale: il mare, il noleggio nautico e le escursioni verso le mete più richieste tra Golfo di Salerno e Golfo di Napoli.

La figura ricercata: consegna natanti, gestione dell’imbarcazione e rapporto con i clienti

Il profilo cercato è operativo, ma non solo. La persona selezionata dovrà occuparsi della consegna dei natanti e seguire il cliente nelle prime fasi di utilizzo dell’imbarcazione. Servono quindi precisione, affidabilità e la capacità di spiegare in modo semplice come usare il mezzo, quali sono le indicazioni di sicurezza e le principali regole di navigazione. In Costiera Amalfitana, soprattutto nei mesi estivi, i ritmi sono stretti e la domanda cresce in fretta. Per questo l’addetto alla consegna diventa un punto di collegamento tra azienda, skipper, personale di banchina e turisti. Sapersi muovere con ordine tra prenotazioni, partenze, rientri e richieste dei clienti può incidere molto sulla qualità del servizio.

Inglese e competenze nautiche: i requisiti per lavorare con una clientela internazionale

Tra i requisiti indicati da Amalfi Boats ci sono una buona capacità di gestione dell’imbarcazione e la conoscenza della lingua inglese. Un aspetto ormai decisivo per chi lavora nel turismo marittimo della Costa d’Amalfi. Molti clienti che scelgono il noleggio nautico o le escursioni private arrivano dall’estero e cercano un’esperienza sicura, chiara e ben organizzata, dalla prenotazione alla partenza. Parlare inglese aiuta a dare istruzioni, rispondere ai dubbi, gestire eventuali imprevisti e mettere a proprio agio anche chi non conosce il mare. Le competenze nautiche restano però la base: conoscere il comportamento dei natanti, le manovre di ormeggio e le attenzioni necessarie in fase di consegna e rientro significa lavorare con maggiore sicurezza, soprattutto in porti e approdi molto affollati durante l’alta stagione.

Amalfi Boats e la stagione estiva: noleggio, charter ed escursioni tra Costiera, Capri e Li Galli

Amalfi Boats opera nella nautica dai primi anni Novanta e negli anni ha rafforzato la propria presenza nel settore del charter, del noleggio di imbarcazioni e delle escursioni in mare. L’estate è il periodo più intenso per aziende di questo tipo, perché concentra la richiesta di turisti che vogliono vivere la Costiera da un altro punto di vista, raggiungendo baie, grotte marine e approdi spesso accessibili solo dal mare. Gli itinerari proposti toccano la Costa d’Amalfi e destinazioni come Capri, Ischia e l’arcipelago de Li Galli, luoghi che continuano ad attirare visitatori italiani e internazionali. Per chi cerca un lavoro stagionale nel turismo, una posizione nella nautica può essere un’esperienza concreta in un settore che richiede professionalità, prontezza e capacità di stare a contatto con il pubblico.