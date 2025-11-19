Amalfi anche quest’anno brilla di una luce intensa nel firmamento delle Stelle Michelin. Lo storico ristorante “La Caravella”, nato nel 1959, da decenni premiato con il prestigioso riconoscimento della guida, ha ricevuto il premio “Passion Dessert”.

Un riconoscimento “nato per premiare l’alta qualità delle esperienze proposte ai propri clienti attraverso i dolci” come sottolinea Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia.

Tra gli altri locali, il premio speciale è andato a un’insegna del Piemonte, due della Lombardia, una del Trentino Alto Adige, due della Campania, una della Basilicata, e una in Sicilia. Questi i ristoranti vincitori del premio Passion Dessert nell’edizione 2026 della Guida Michelin Italia: Unforgettable a Torino; Manna a Milano; Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia); Alpenroyal Gourmet a Selva di Val Gardena (Bolzano); Quattro Passi a Nerano (Napoli), il tristellato campano dello chef Fabrizio Mellino e famiglia; La Villa a Melfi (Potenza); Sapio a Catania, il primo ristorante stellato della città etnea con lo chef Alessandro Ingiulla.

Un ulteriore riconoscimento per il locale della famiglia Dipino, che negli ultimi anni ha potuto fregiarsi, tra gli altri, del titolo di “ristorante visionario” (qui i dettagli) e di miglior cantina d’Italia (clicca qui per approfondire).