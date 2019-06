Amalfi, 3 stelle di Hollywood da Sensi: Kurt Russell, Goldie Hawn e Kate Hudson / Foto

Tre stelle di Hollywood insieme in una notte di giugno al Sensi Restaurant di Amalfi: Kurt Russell, Goldie Hawn e Kate Hudson che sono in vacanza da alcuni giorni nel golfo a bordo di un mega yacht.

Provenienti da Capri, il protagonista di pellicole storiche come “Grosso guaio a Chinatown” e “Fuga da New York” insieme con la moglie Goldie Hawn e la figlia di quwat’ultima Kate Hudson, hanno fatto tappa nella rada di Amalfi da cui a bordo di un tender hanno raggiunto il centro storico per far tappa sulla terrazza del sensi restaurant.

Consigliato dal sommelier Pasquale Franzese e coccolato dallo staff di sala i divi di Hollywood hanno degustato i piatti del nuovo menù estivo, predisposto dallo chef Alessandro Tormolino, uscito proprio lunedì scorso.

Risotto con acqua di pomodoro giallo, limone sfusato, calamaretti spillo, caviale di colatura di alici e aglio nero (questo piatto è stato presentato settimana scorsa alla Festa a Vico dove chef Tormolino ha partecipato al “pranzo delle promesse”) sono alcuni degli assaggi serviti in terrazza.

Poi rombo in crosta di zenzero, spuma di capperi, maionese al limone e fagiolini.

Favorevolmente impressionati dalla cucina de ristorante che si affaccia sul mare di Amalfi, Kurt Russell, Goldie Hawn e Kate Hudson hanno poi posato in una foto ricordo testimoniando la gratitudine per la piacevole serata trascorsa al Sensi.

Non c’è che dire, un bell’inizio per Amalfi e per il lanciatissimo ristorante gourmet. Tre stelle di Hollywood in una sola sera sono un bel colpo in questo finale di primavera.