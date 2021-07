Amalfi 10 euro di sosta: gli NCC attendono ancora provvedimenti

“Sono passate due settimane dall’incontro con il sindaco ma nessun provvedimento è stato preso” – ha riferito Roberto D’Angelo del Comitato Air riguardo il pagamento di 10 euro per 5 minuti di sosta ad Amalfi relativo agli NCC.

Come riporta il quotidiano la Città in un articolo a firma di Salvatore Serio, il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, lo scorso 18 giugno ha incontrato i rappresentanti del Comitato Air, di Fia Confindustria e Comitato dipendenti NCC Campania per ascoltare le loro ragioni e per cercare una possibile soluzione.

Per gli NCC la gabella sarebbe troppo cara e soprattutto andrebbe a influenzare negativamente la ripartenza del turismo perché finirebbe per ricadere sui costi richiesti ai visitatori.

D’Angelo sottolinea che gli operatori sarebbero anche disposti a pagare a patto che sia messo a loro disposizione un’area di sosta: “Noi siamo pronti anche a pagare i famigerati 10 euro però ma dovremmo avere una zona dove poter sostare. In questo modo eviteremmo anche di intralciare il traffico”.

Il motivo della delibera, approvata nel settembre del 2019 ed entrata in vigore a novembre dello stesso anno, riporta sempre la Città, è da ricercarsi nella necessità di regolamentare al meglio il deflusso delle auto in entrata e uscita dal centro di Amalfi. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi della Divina e comprensibilmente anche di uno dei più trafficati.

Gli NCC chiedono risposte e l’amministrazione comunale, in nome della collaborazione paventata sin dal primo incontro, è a lavoro per trovare le soluzioni ideali al netto delle difficoltà legate agli angusti spazi che caratterizzano il paese capofila della Divina. Il vero problema, quindi, è quello di identificare un’area da mettere a disposizione degli operatori. “Siamo a lavoro per fornire le giuste risposte – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Nei prossimi giorni renderemo noti i provvedimenti sui quali stiamo lavorando”