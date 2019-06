All’Hotel Convento di Amalfi una giornata dedicata all’ambiente con gli Scout

Domani, venerdì 7 giugno alle ore 13.00, lo staff dell’ NH Hotel Gran Govento di Amalfi accoglierà e organizzerà la giornata dedicata alla cultura e ambiente “Together woth love -Affidiamo la Natura ai Giovani”.

L’iniziativa “Together with Love” si tiene in tutti gli NH Hotels e del Gruppo Minor Hotels

ed è realizzata CSR e “adottata” da Minor e per quest’anno, per la prima volta, partecipa anche l’Hotel Convento di Amalfi.

Ogni anno Minor, infatti, festeggia il Founder’s Day (4 giugno) dando la possibilità a tutti i collaboratori di partecipare ad iniziative di volontariato. Una settimana aperta ad iniziative di volontariato: quest’anno è la settimana dal 3 al 9 Giugno.

Ogni hotel potrà volontariamente aderire organizzando nella settimana indicata tra il 3 e il 9 giugno una giornata di volontariato da “vivere” insieme al proprio team. Ambiente, disabilità, animali, pasti per gli indigenti, giornata con associazioni che si occupano di bambini o anziani…spazio alle idee: tutto è possibile quando c’è il cuore!

La giornata inzierà alle 13.00 con l’accoglienza degli Scout al Chiostro a cui seguirà la visita della struttura partendo dalla parte storico/religiosa. Il tour prosegue per il percorso della meditazione e poi sostata con il gruppo all’orto dove ci sarà una mini cerimonia in cui saranno affidati simbolicamente agli Scout gli alberi di limone.

Gli Scout raccoglieranno i limoni dall’albero per distribuirli in Paese e, contemporaneamente, pianteranno insieme ai giardinieri delle struttura 12 piccoli alberelli che saranno sempre affidati a loro. Alle 14.00 segue il pranzo a sacco all’orto e poi i piccoli scout faranno ritorno a casa.

Durante la giornata, a cui parteciperà anche il sindaco di Amalfi Daniele Milano, sarà apposta una targa in legno recante la scritta “Together with Love – Area affidata agli Scout di Amalfi” che sarà piantata nella zona a loro dedicata.