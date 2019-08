Alla Reggia di Caserta arriva la “Notte delle Lanterne”: l’evento il 22 agosto

Grande attesa per giovedì 22 agosto quando la Reggia di Caserta diventerà la location della “Notte delle Lanterne”.

A partire dalle 21.00 nei campetti antistanti la reggia del Vanvitelli qualsiasi persona potrà portare con sé una lanterna. Intorno alle 22.00 il cielo sopra la reggia sarà illuminato dalle lanterne che, lanciate tutto nello stesso momento, creeranno un gioco di luci spettacolare.

Chi vorrà partecipare alla Notte delle Lanterne dovrà dunque presentarsi presso i Campetti antistanti la Reggia e dovrà portare con sé una o più lanterne luminose da far volare verso le 22.00. I “lanciatori” dovranno posizionarsi per il lancio in 2 o 3 grandi cerchi concentrici, e dopo alcuni mega girotondi, le lanterne saranno lanciate tutte insieme contemporaneamente.

Chi lo vorrà potrà anche portare con sé dei fogli e dei pennarelli per esprimere un desiderio. Durante la serata saranno anche scattate delle fotografie di gruppo con sfondo la Reggia.

Inoltre, sempre per chi lo vorrà, si potrà partecipare ad antichi giochi di cortile come il Tiro alla fune – Acchiappa fazzoletto – Uno due tre stella – Regina reginella quanti passi per arrivare al tuo castello – Corsa dei sacchi – Mosca cieca – Salto della corda.

A giungere a Caserta per la Notte delle Lanterne anche gli amici della Pedalata per Caserta guidati da Alessandro Cantelli del gruppo Bike Armada. Infine è previsto anche un concorso fotografico online: la foto ed il video, tra quelle pubblicate nell’evento, che riceveranno più like diventerà per una settimana la copertina del gruppo Amici contro la noia – Eventi – Caserta.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito ed è aperto a tutti. E’ possibile acquistare le lanterne luminose presso i negozi di giocattoli (cinesi e non) al costo di 1 euro.