Questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di All Togheter Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

All Togheter Now: anticipazioni

Il programma proposto in prima serata su Canale 5 si chiama All Together Now un programma musicale nato e trasmesso alla BBC One.

Sarà proposta per la prima volta in Italia e sarà condotto come detto in precedenza di Michelle Hunziker e J-Ax.

Il format è abbastanza particolare, sfileranno in studio concorrenti che saranno giudicato dal muro composto da 100 personaggi che avranno questo ruolo.

Tra questi ci saranno anche personaggi noti del mondo della televisioni e della musica come: Le Donatella, Mietta, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Timothy Cavicchini, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Luca Valenti.

Una sorta di via di mezzo tra talent e programma di intrattenimento. I concorrenti saranno semiprofessionisti che si metteranno in gioco davanti ai giudici.

Ogni puntata ci saranno dei concorrenti che supereranno il turno. In 20 arriveranno in semifinale mentre solo 10 di questi arriveranno in finale. Il vincitore di All Together Now si porterà a casa il premio da 50 mila euro.