Alessandro Russo di Tramonti tra i finalisti di Mastro Panettone 2021

Alessandro Russo di Tramonti è tra i finalisti del concorso Mastro Panettone 2021 che si tiene in Puglia dal 2017.

Come ogni anno Alessandro, pasticciere de “Il Giardino delle delizie” di Tramonti, ha partecipato al concorso e, quest’anno, ha raggiunto l’obiettivo della finale.

Mastro Panettone è il concorso organizzato da Goloasi.it, nato per premiare il miglior panettone artigianale d’Italia fatto solo con lievito madre vivo e senza l’utilizzo di anidride solforosa e conservanti.

Mastro Panettone è un evento organizzato dal portale Goloasi.it e legato al mondo della pasticceria artigianale. A partire dalla sua prima edizione, svoltasi nel 2017, riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia per scegliere e premiare il panettone artigianale più buono dell’anno nelle tre categorie “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”, “Miglior Panettone Artigianale Cioccolato Creativo” e “Miglior Pandoro Artigianale”.

L’evento è una importante occasione di promozione per gli addetti ai lavori, che possono far conoscere e apprezzare le loro creazioni a livello nazionale.

Al concorso Alessandro Russo porta il suo panettone speciale alla mela annurca Igp e caramello salato.

A valutare il panettone di Alessandro e degli altri finalisti una giuria che terrà conto di Rispetto del disciplinare / creatività (per quello al cioccolato); Peso; (tolleranza di 50g in eccesso e 10g in difetto, compreso il pirottino per il panettone); Aspetto visivo panettone/pandoro intero; Aspetto visivo panettone/pandoro tagliato; Gusto; Sofficità e profumo.

Ad Alessandro Russo il nostro “in bocca” al lupo per la finale di Mastro Panettone 2021.