Alessandro Matri è uno dei calciatori italiani più talentuosi e ricercati dai club di calcio anche europei. E’ il compagno di Federica Nargi.

Alessandro Matri: chi è, età, carriera e vita privata del calciatore

Alessandro Matri è nato a Sant’Angelo Lodigianoil 19 agosto 1984 ed attualmente è attaccante del Brescia in prestito dal Sassuolo.

La sua prima passione non è per il pallone bensì per il ciclismo. Matri correva per il Pedale Graffignanino, prometteva bene, come testimoniano le medaglie che ha vinto, però una caduta violenta dalla bici lo porta a un cambiamento di progetti sportivi per il futuro.

In accordo con i genitori, abbandona le due ruote e sceglie di concentrare le proprie energie sul calcio.

Incomincia la carriera calcistica nella squadra della Virtus Don Bosco di Graffignana per poi passare al Fanfulla su segnalazione di un dirigente che lo vide giocare. All’età di 11 anni, in seguito alla segnalazione dell’osservatore Ruben Buriani, passa nelle giovanili del Milan, dove rimarrà fino all’età di 20 anni.

Gioca poi nel Cagliari, nella Juventus e poi ancora nel Milan, nella Fiorentina, al Genoa, alla Lazio, al Sassuolo ed attualmente milita nelle fila del Brescia.

Dal marzo 2009 è legato sentimentalmente a Federica Nargi, ex velina di Striscia la notizia, dalla quale ha avuto due figlie, Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.

Centravanti puro, ama muoversi lungo la profondità del campo e spicca per qualità dei movimenti offensivi e dei tempi di inserimento. Dotato di spirito di sacrificio, è anche abile nel pressing.