Alessandro Greco è uno dei conduttori televisivi più amati e conosciuti del piccolo schermo.

Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e al suo talento, ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che da anni lo seguono con affetto.

Chi è Alessandro Greco: età, moglie, Miss Italia, carriera e vita privata

Alessandro Greco, all’anagrafe Alessandro Antonio Giuseppe Greco è nato a Taranto, il 7 marzo del 1972.

Pochi sanno che la sua carriera è iniziata come imitatore in alcune radio locali e tv private, tanto da spingerlo ad esibirsi anche in alcune feste di piazza.

Nel 1992 partecipa al concorso per nuovi talenti nel programma Stasera mi butto su Rai 2, senza vincere. Nel 1995 e nel 1996 è nel cast di Unomattina estate e conduce la seconda edizione del Seven Show in onda sul circuito Italia 7.

Da qui prende il via una carriera da conduttore ricca di soddisfazione. E’ stato alla guida di diversi programmi di successo.

Primo fra tutti, probabilmente quello al quale è maggiormente legato è Furore, programma musicale in onda su Rai 2.

A seguire sono arrivate le esperienze a Colorado, Una canzone per te, Buona Domenica, La Talpa, Zero e Lode.

Per quanto riguarda la sua vita privata Alessandro Greco è sposato con Beatrice Bocci. La coppia ha due figli: Alessandra, figlia adottiva del conduttore nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo, unico figlio della coppia.