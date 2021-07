Alessandro Cretella è tra gli chef del Cous Cous Fest: vinto il contest online

Alessandro Cretella, giovane chef amalfitano trapiantato a Roma, è ufficialmente tra gli chef che parteciperanno al Cous Cous Fest che si tiene ogni anno in Sicilia.

Per arrivare in Sicilia Alessandro ha avuto bisogno dell’aiuto di tutti noi che l’abbiamo votato tramite il contest online. Il contest ha incoronato infatti Alessandro tra i vincitori con il maggior numero di like legati al suo piatto.

Due le giurie che hanno decretato la vincita di Alessandro e un biglietto verso la Sicilia: una popolare e l’atra tecnica presieduta da Paolo Vizzari e composta da Sonia Peronaci e Annalisa Cavaleri. Entrambe le giurie contribuiranno a selezionare i 6 chef che si sfideranno live durante il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, tra il 17 e il 26 settembre.

In totale saranno 6 gli chef finalisti che a settembre si sfideranno nella gara live del Cous Cous Fest.

Il piatto presentato da Alessandro si chiama “In Riva Al Mare…” e rappresenta un ricordo visivo del mare della Costa d’Amalfi. Il cous cous richiama la sabbia, il mare è fatto con acqua di mare depurata e acqua di cozze, il colore è dato dall’infusione delle foglie del cavolo rosso. Sulla spiaggia troviamo varie tipologie di pesce con varie cotture e non. Iniziamo dal Maccarello(sgombro) che viene scottato violentemente in padella per due minuti senza rovinare la lucentezza della pelle, stesso procedimento per la triglia. Ancora cipolla in agrodolce e frutti di mare tipo cozze e vongole. Poi troviamo lo scampo che viene marinato 24 ore prima con agrumi ed erbette aromatiche, infine c’è il crudo, cioè gambero di Mazara del vallo e tonno rosso. Completano il piatto una varietà di erbe marine come la salicornia, l’obione e l’aster marittima.

I nostri complimenti dunque ad Alessandro in attesa di vederlo a settembre al Cous Cous Fest.