Questa sera su Canale 5 andrà in onda la finale di All Together Now il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, del quale Alessandra Procacci è stata grande protagonista.

Il format è molto semplice, ci sono aspiranti cantanti o semi professionisti, che si esibiscono davanti ad un muro composto da 100 persone.

Chi riesce a far alzare tutti i componenti, tutti esperti del settore, si aggiudica direttamente la finale.

Come detto questa sera ci sarà la finale che assegnerà il premio da 50 mila euro.

Chi è Alessandra Procacci All Together Now Finale: età, lavoro e vita privata

Alessandra Procacci è nata nel 1991 e come lavoro fa l’assistente odontoiatrica. Per lei non si tratta della prima esperienza televisiva. Nel 2011 ha partecipato all’undicesima edizione di Amici. Fortemente voluta da Mara Maionchi, purtroppo dopo il talent non è riuscita ad avere il successo sperato.

Passione che l’ha spinta a partecipare con un ottimo risultato, almeno sin qui.

Insieme a lei sono approdati in semifinale: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega

Per scoprire se riuscirà a conquistare la vittoria non resta che sintonizzarsi questa sera in prima serata, ovviamente su Canale 5.